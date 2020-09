Bis vor kurzem, so der Experte Nico Jurran vom c’t-Magazin, sei es so gewesen, dass Netflix gefühlt alles bot, was das Herz begehrte. Aber: "Dieses Gefühl ist weg. Dieses Gefühl, dass mir Netflix gegeben hat, zu einem festen Betrag monatlich kriege ich alles bei so einem Vollsortimenter." In der Tat aber sind die bloßen Zahlen an Filmen und Serien beeindruckend.