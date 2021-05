Grohnert: Sie hat nochmals vieles bestätigt. Negativ erleben wir gerade, wie vor allem Frauen die Hauptlasten tragen - ob in der Familie oder in den Sozialberufen, wo ja hauptsächlich Frauen arbeiten. Aber wir erleben in der Wirtschaft auch positiv, wer besonders gut mit der Krise umgehen kann: diejenigen Unternehmen, die vorher schon in Flexibilisierung, Digitalisierung und Veränderungsfähigkeit investiert haben.