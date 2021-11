Für die Analyse waren am DIW Daten des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP), einer Langzeitdatenerhebung, ausgewertet worden. Nicht nur Einkommen und Lebenserwartung seien in Deutschland sozial ungleich verteilt, sondern auch das Pflegerisiko, bilanzierte Peter Haan, der am DIW die Abteilung Staat leitet.