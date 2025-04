Kurs-Absturz: Wackelt der Dollar als Weltleitwährung?

Der US-Dollar ist unangefochten die Weltleitwährung: Nur er erfüllt alle nötigen Bedingungen. So halten Notenbanken ihre Reserven größtenteils in Dollar. Wichtige Rohstoffe werden in der Regel in Dollar gehandelt und die meisten Devisentransaktionen laufen über die US-Währung. Zudem bieten die USA den größten Finanzmarkt der Welt, der allen Anlegern offen steht.