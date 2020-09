Der "Grüne Punkt" wurde am 28. September 1990 in Bonn als GmbH gegründet. Name: "Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland Gesellschaft für Abfallvermeidung und Sekundärrohstoffgewinnung mbH".

Über ein Jahrzehnt durfte das Unternehmen keine Gewinne erzielen. Das lag daran, dass das Unternehmen der einzige Anbieter in dem Markt war und deswegen eine Monopolstellung innehatte.

Ab 2003 traten dann nach Entscheidungen der EU-Kommission und des Bundeskartellamts Wettbewerber auf den Plan. Nach Angaben von "Der Grüne Punkt" haben sich dadurch zwischen 2000 und 2015 die Kosten für das Duale System halbiert. Heute arbeitet das Unternehmen eigenständig und gewinnorientiert in der Konkurrenz zu seinen Mitbewerbern.

2010 ist der Grüne Punkt selbst in die Produktion von Recyclingkunststoffen eingestiegen. Heute betreibt das Unternehmen zwei Recycling-Werke für Kunststoffabfall aus dem Gelben Sack. Dazu noch eine Einrichtung, um neue Produkte aus Recyclingkunststoff zu entwickeln.