Der Blick von Landwirt Jürgen Vogelgesang geht immer wieder gen Himmel. Die Sonne brennt, wie in den vergangenen Tagen auch. Selbst hier in Martinshöhe in der Westpfalz, gut 400 Meter hoch gelegen, hatten sie einige Tage lang Temperaturen jenseits der 30 Grad. Wolken? Meist Fehlanzeige.