Die EU-Staaten wollen sich mit allen Mitteln gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie stemmen. "Wir werden unsere Bürger und unsere Währung unter allen Umständen und mit allem schützen, was wir haben", sagte Eurogruppen-Chef Mario Centeno.



Wegen der Ausbreitung der neuen Krankheit Covid-19 und der Gegenmaßnahmen steuert die EU auf eine Rezession zu, wie die EU-Kommission bekräftigte. Die Brüsseler Behörde hatte daher am Freitag ein milliardenschweres Paket an Gegenmaßnahmen vorgeschlagen.