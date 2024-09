Experte zur Elektroauto-Krise: Braucht es wieder Prämien?

In der Autoindustrie herrscht Krisenstimmung. Die Autobauer fürchten Milliardenstrafen der EU wegen der strengeren CO2-Grenzwerte, die in einer ersten Stufe ab nächstem Jahr in Kraft treten. Von 13 Milliarden ist die Rede. In einem internen Papier der europäischen Automobilindustrie wird von dem Verlust von Millionen Arbeitsplätzen gesprochen durch die schärferen Klimavorgaben.