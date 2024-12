Das soll sich jetzt ändern. Das niederländische Unternehmen Milence arbeitet an einem europaweiten Ausbau der Ladeinfrastruktur für batterieelektrische Lkw. In Thüringen haben sie heute einen ihrer ersten deutschen Ladeparks eröffnet. An acht bis zu 400 kW starken Ladesäulen soll es möglich sein, E-Lkw in unter einer Stunde wieder vollzuladen, so Anja van Niersen, CEO von Milence.