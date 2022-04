Das Gesetz tritt am 1. April 2000 mit dem Ziel in Kraft, "den Anteil erneuerbarer Energien am gesamten Energieverbrauch bis zum Jahr 2010 mindestens zu verdoppeln". Die Betreiber von Anlagen zur Produktion von erneuerbarer Energie sollen eine hohe Investitionssicherheit haben, indem sie eine garantierte Einspeisevergütung erhalten. Netzbetreiber müssen jede Kilowattstunde (kWh) Strom aus Erneuerbaren abnehmen, ins Netz einspeisen und weiter verteilen.



Für Strom aus Windenergie werden zwischen 6,19 und 9,1 Cent pro kWh fällig, bei Sonnenstrom sind es zwischen 48,1 und 50,6 Cent. Den Netzbetreibern entstehen durch die Abnahme des erneuerbaren Stroms also Kosten, die sie durch den Verkauf des erneuerbaren Stroms an den Strombörsen nicht decken können. Die Differenz wird als sogenannte EEG-Umlage auf alle Stromverbraucher umgelegt. Im Jahr 2000 beträgt die EEG-Umlage noch 0,19 Cent pro kWh - den höchsten Stand erreicht sie 2017 mit 6,88 Cent. Jeweils im Oktober eines Jahres wird die Umlage neu berechnet. Für eine Reihe von stromintensiven Unternehmen gilt eine Vielzahl von Ausnahmen bei der Zahlung der EEG-Umlage, so sollen sie international wettbewerbsfähig bleiben.