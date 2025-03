Eier-Mangel in USA: Werden sie auch in Deutschland knapp?

In den USA stehen Kundinnen und Kunden immer öfter vor leeren Eier-Regalen in den Supermärkten. Woran das liegt - und ob auch hier eine Versorgungskrise droht.

Hühnereier sind beliebte Lebensmittel bei den Menschen in Deutschland - gerade zur Osterzeit. Quelle: dpa

Hunderte Millionen Eier werden jedes Jahr zu Ostern verkauft oder gefärbt. Seit der Eier-Krise in den USA gibt es auch hier Sorgen, dass es einen Engpass geben könnte. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick:

Gibt es eine Eier-Krise in Deutschland?

Tatsächlich ist es so, dass Angebot und Nachfrage in den vergangenen Wochen nicht zusammengepasst haben. Das berichtete der Bundesverband Ei, der die Eierwirtschaft in Deutschland vertritt. Es gab auf dem Markt weniger Hühnereier als benötigt. In der Folge stiegen die Großhandelspreise rapide in die Höhe. Die Situation hat sich Verbandspräsident Hans-Peter Goldnick zufolge mittlerweile aber gebessert:

Wir werden zu Ostern genügend Eier haben. „ Hans-Peter Goldnick, Präsident des Bundesverbands Ei

Woran liegt das Problem?

Eierproduzenten stehen vor mehreren Problemen. Eines davon ist die Vogelgrippe. Wegen der Seuche mussten zuletzt immer wieder Legehennen-Bestände gekeult werden, unter anderem in Norddeutschland. Bis neue Hennen herangewachsen sind, die diese Lücke füllen können, dauert es einige Monate. Verstärkt wird das durch Fälle auf der ganzen Welt.

Die Vogelgrippe breitete sich 2024 auch unter Säugetieren aus. 04.07.2024 | 1:53 min

Nach Weihnachten ist es nach Angaben des Landesbauernverbands Baden-Württemberg außerdem üblich, dass die Produktion heruntergefahren wird. In dieser Zeit werden Herden ausgetauscht - das heißt, ältere Hennen werden ausgestallt und Jungtiere gekauft.

Kaufen uns die USA die Eier weg?

In den Vereinigten Staaten ist die Situation deutlich angespannter. Auslöser ist auch hier die Vogelgrippe. Millionen Legehennen wurden gekeult: In der Folge wurden Eier knapper und teurer. US-Behörden haben deshalb in Europa um mehr Eier-Exporte gebeten, auch in Deutschland.

Über das Wirtschaftsministerium hat den Bundesverband Ei eine entsprechende Anfrage erreicht . Diese gebe man nun an die großen Händler und Produzenten weiter, sagte Goldnick. Dass viele Eier in die USA exportiert werden, hält er aber für unrealistisch.

Könnten Eier in den Geschäften nochmal knapp werden?

Kunden fanden in Lebensmittelgeschäften zuletzt bisweilen nur ein ausgedünntes Angebot an Eiern vor. Seit zwei Wochen hat sich die Lage nach Angaben des Bundesverbands des Deutschen Lebensmittelhandels (BVLH) deutlich verbessert. Auch er rechnet nicht damit, dass die Bitte der USA um Eier-Exporte sich für Kunden in Deutschland spürbar auswirken und zu Engpässen führen könnte.

Werden die Preise vor Ostern steigen?

Für Kundinnen und Kunden in Discountern und Supermärkten dürften Eier nicht so schnell teurer werden. "Die Eier-Preise sind stabil", sagte Goldnick. Zwischen den Händlern und den Eier-Produzenten gebe es in der Regel einjährige Verträge, die im August oder September geschlossen werden. In den meisten Fällen seien also frühestens im Herbst Preiserhöhungen möglich.

Trotz Rückgang der Inflation bleiben viele Preise in Deutschland auf einem sehr hohen Level, deutlich höher als noch vor der Corona-Pandemie. Immer mehr Menschen müssen rechnen. 01.02.2025 | 2:35 min

Wie viele Eier werden in Deutschland verbraucht?

Dass Eier zuletzt knapp waren, hat auch mit der großen Nachfrage zu tun. Der Eier-Verbrauch ist 2024 um mehr als vier Prozent auf 20,8 Milliarden Eier gestiegen. Rechnerisch wurden hierzulande im Schnitt pro Person 249 Eier konsumiert - 10 mehr als im Vorjahr. Bereits damals hatte es einen Anstieg gegeben. In den vorläufigen Zahlen des Bundesinformationszentrums Landwirtschaft (BZL) sind verarbeitete Eier in Eiprodukten inbegriffen.

Warum werden mehr Eier gegessen?

Experten sehen mehrere Gründe. Das Ei sei in Zeiten anhaltender Inflation ein vergleichsweise preisgünstiges Lebensmittel, sagt der Leiter des BZL, Josef Goos. "Bei der Ausbreitung der flexitarischen Ernährung sind Eier zudem eine kostengünstige Quelle für hochwertiges Eiweiß." Eier würden zunehmend als vegetarischer Wurst-Protein-Ersatz angesehen, beispielsweise Avocado-Brot mit Ei, sagt YouGov-Konsumexperte Werner Lauss.

Mehr pflanzliche, weniger tierische Produkte: Das schont nicht nur die Ressourcen unseres Planeten, sondern ist auch gesünder. Ernährungsmediziner Prof. Andreas Michalsen erklärt, wie die Umstellung gelingt. 28.05.2024 | 3:50 min

Wie viele Eier sollte man essen?

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt nur ein Ei pro Woche, zum Beispiel als Frühstücksei oder Spiegelei. Die Zahl sei nicht auf gesundheitliche Gründe zurückzuführen, heißt es. Es sei eine Menge, die für die Nährstoffzufuhr und Gesundheit ausreichend sei, die Umwelt nicht stärker als nötig belaste und den durchschnittlichen Verzehrgewohnheiten entspreche.

Lebensmittel, die verarbeitete Eier enthalten, wie Nudeln, Gebäck oder Kuchen sind hier nicht eingerechnet und kommen zusätzlich dazu.

Gibt es Alternativen zum Hühnerei?

Wer beim Backen und Kochen auf Eier verzichten will und Ersatz sucht, kann Lebensmittel wie Bananen, Apfelmus oder Leinsamen verwenden. Das rät die Verbraucherzentrale. Für Gebäck lässt sich ein Ei demnach auch durch Stärke-, Soja- oder Kichererbsenmehl vermischt mit zwei bis drei Esslöffeln Wasser ersetzen.

ZDFheute auf WhatsApp Quelle: dpa die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel. Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren.