Die viel diskutierte Verschärfung der Düngeverordnung zum Beispiel verursacht Kosten in den Betrieben. Die müssen erstmal gestemmt werden - das in einer Zeit, in der die Nachwirkungen der Dürre von 2018, niedrige Erzeugerpreise und mangelnde Planungssicherheit stark auf die Stimmung der Bauern drücken.