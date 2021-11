Die rund 1,1 Millionen Tarifbeschäftigten der Länder bekommen mehr Geld. Ihre Entgelte erhöhen sich am 1. Dezember 2022 um 2,8 Prozent, wie die Gewerkschaft Verdi am Montag nach einer weiteren Verhandlungsrunde mit den Arbeitgebern in Potsdam mitteilte.