Kaum einer hätte darauf gewettet: Doch seit dem Nachmittag rollt über die Elbbrücke in Bad Schandau wieder der Verkehr. 155 Tage Verkehrsinfarkt, so nennt Bürgermeister Thomas Kunack die Zeit der Vollsperrung. "Freigabe" - ein Zauberwort gerade noch rechtzeitig vor der Touristensaison. Die beginnt Ostern

Und alle in Bad Schandau befürchteten neben gravierenden Ausfällen bei den Buchungen auch einen unerfreulichen Kampf zwischen Bewohnern und Besuchern um die wenigen Parkplätze am Elbufer. Das alles bleibt nun aus. Thomas Kunack freut sich, dass sich nun in seiner Stadt und in der Region Sächsische Schweiz eine gewisse Normalität einstellen wird.