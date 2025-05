Elektroschrott auf Reisen: Pakistan statt Wertstoffhof

Entsorgen offizielle Wertstoffhöfe Elektroschrott ordnungsgemäß? Dieser Frage ist das ZDF-Magazin WISO nachgegangen: Insgesamt 24 Smartphones, Computer und Kühlschränke wurden mit Trackern präpariert und auf acht Wertstoffhöfen in ganz Deutschland abgegeben. Das Ergebnis des bis Anfang des Jahres dauernden Experiments: Mal landete ein Smartphone in einer Privatwohnung in Kiel, mal ging eins auf die Reise nach Serbien, mal führte die Recherche nach Pakistan.