Am Montag verkaufte Musk die Aktien für bis zu gut 1.196 Dollar, zum Mittwoch war der Preis zum Teil bis an die Marke von 1.000 Dollar gesunken. Nach den Verkäufen hielt Musk noch rund 167 Millionen Tesla-Aktien. Zum Zeitpunkt der Umfrage am Wochenende waren es gut 170 Millionen.