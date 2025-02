Energiewende bei Wohnungen - Niedrige Stromkosten für Mieter

Und wir haben gesagt: Weil unsere Häuser sich größtenteils selbst versorgen, werden Verträge mit Energielieferanten fast überflüssig. Wir nehmen also quasi dem Gasversorger, dem Stromversorger und der Tankstelle das Geld weg, lenken es in die Tasche des Vermieters und können so einen pauschalen Mietpreis bilden, in dem alles enthalten ist: Wohnen, Wärme, Strom, E-Mobilität