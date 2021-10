Wie Stromausfall in China die Welt ausbremst

Die energieintensive Produktion von Stahl, Aluminium und Zement und in der Folge Infrastrukturprojekte seien von den Stromausfällen und Lieferbeschränkungen unmittelbar betroffen, beobachten die Analysten von Morgan Stanley. Und auch Schlüsselbranchen in der für China so wichtigen Hightech-Industrie kommen nicht ungeschoren davon. Die Krux in unserer vernetzten Welt: Das Problem bleibt nicht in China.