Am Montag wird die genaue Höhe der Gasumlage bekanntgegeben. Doch wie wurde der Wert pro Kilowattstunde berechnet? Und welche Unternehmen werden überhaupt unterstützt? Wo landet also am Ende das Geld der Gaskunden? Darüber hüllen sich die Beteiligten in Schweigen. Grundsätzlich konnten die betroffenen Unternehmen bis Samstagnacht ihre Ansprüche bei THE anmelden. Dort wird die angemeldete Gesamtsumme auf den voraussichtlichen Gasverbrauch aller Gaskunden bis zum 30. September 2024 umgerechnet.