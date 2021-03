Der Anteil der Kernenergie ist zwar rückläufig, trägt aber immer noch 11 Prozent zur Stromgewinnung in Deutschland bei. Die Kernenergie ist - weltweit betrachtet - längst noch kein Auslaufmodell. Spitzenreiter ist China mit 39 in Bau befindlichen Werken. Bemerkenswert: Viermal so viele sind noch geplant. 21 Werke sind in Russland in Bau. In Indien sind es 14, aber doppelt so viele sind noch in Planung. Die USA bauen aktuell drei Kraftwerke, planen allerdings 18 weitere. Ein Werk ist in Japan im Bau. Doch acht Werke sind in Planung - nur zehn Jahre nach der Reaktorkatastrophe in Fukushima.