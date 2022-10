Engelmann: Das hat uns letztes Jahr natürlich erhebliche Probleme bereitet, denn unsere Werke standen zeitweise still in China. Dazu muss man sich ein Stück weit in die chinesische Alltagsrealität hineinversetzen: Man wohnt in China schon sehr gedrängt, und das Gesundheitssystem ist nicht so wahnsinnig stark ausgeprägt. Wenn in China eine massive Corona-Welle läuft sind anschließend die Implikationen natürlich auf die Gesundheit nochmals deutlich stärker, als in Ländern mit einer geringeren Bevölkerungsdichte, und deren Gesundheitssystem besser ist.