Länder mit echtem Reformwillen, Einhaltung der Menschenrechte und glaubwürdiger Bekämpfung der Korruption wolle die Regierung dagegen noch stärker im Rahmen von Reformpartnerschaften fördern, kündigte der Minister an. "Das sind bislang Ghana, Äthiopien, Tunesien, Marokko, die Elfenbeinküste und der Senegal", sagte Müller.



Der CSU-Politiker will seine neue Entwicklungshilfestrategie am Dienstag in Berlin vorstellen.