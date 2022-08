Norwegen ist nach Russland der zweitgrößte Gaslieferant für Deutschland und die EU. Derzeit deckt das Land mehr als 30 Prozent des deutschen Erdgasbedarfs. In den kommenden Monaten will Norwegen seine Erdgas-Lieferungen nach Europa ausweiten und damit helfen, die EU unabhängiger von russischem Gas zu machen - es stößt dabei aber auch an Grenzen. Am Montag traf Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu einem Besuch in dem öl- und gasreichen Königreich ein.