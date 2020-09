Lohnunterschiede bei Männern und Frauen.

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa/Symbolbild/Archiv

Frauen verdienen bei gleicher Leistung und Berufserfahrung weiterhin deutlich weniger als ihre männlichen Kollegen. Das geht aus einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung hervor. Forscher haben dafür die Gehaltsunterschiede von Frauen und Männern mit zehn Jahren Berufserfahrung in verschiedenen Branchen ausgewertet.



In der Gruppe der Filial- und Verkaufsleiter und -leiterinnen etwa verdienen Frauen rund 18 Prozent weniger. Um die 15 Prozent Unterschied sind es etwa im Vertrieb oder in Banken.