Reporter von Frontal21 sind Anfang März unterwegs in Südspanien, hier wird von Brokkoli bis Paprika, von Kopfsalat bis Tomaten alles Erdenkliche produziert, was an deutschen Gemüsetheken verkauft wird. Wenige Kilometer von der Küstenautobahn entfernt liegt der Slum Atochares. Hier leben Tausende Migranten in selbstgebauten Zelten und Hütten. Die meisten von ihnen illegal, sie stammen aus Afrika.