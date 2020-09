Der europaweite Einstieg in das schwierige Nachtzuggeschäft im Jahr 2016, hat sich laut ÖBB-Chef Andreas Matthä dennoch gelohnt: "Unsere Entscheidung war goldrichtig. Die Auslastung in unseren Nightjetzügen gibt uns Recht. Gerade in den letzten Monaten sehen wir eine deutliche Steigerung der Nachfrage - auf bestimmten Linien um bis zu zehn Prozent."



Für Professor Christian Böttger gibt es noch einen weiteren Grund, warum sich der Nachtzugverkehr für die ÖBB auszahlen könnte: "Eigentlich gibt es in Europa einen freien Wettbewerb im Fernverkehr und alle Staatsbahnen belauern sich gegenseitig. Bislang hält aber ein Burgfriede und man greift sich nicht gegenseitig an. Hinter dem Engagement, mit dem die ÖBB vermutlich kaum Geld verdienen, könnte die strategische Überlegung stecken, einen Fuß in den Markt des Personenverkehrs in Deutschland zu bekommen."