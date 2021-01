Die EU-Kommission hat ein weiteres europäisches Großprojekt zur Batterieproduktion für E-Autos genehmigt. Sie stufte das 2,9 Milliarden Euro schwere Investitionsprojekt von zwölf EU-Ländern unter deutscher Leitung als sogenanntes Vorhaben von gemeinsamem europäischen Interesse ein, wie Kommissionsvize Margrethe Vestager sagte.



Damit ist der Weg für die Förderung von Tesla in Deutschland frei. EU-Staaten dürfen die an dem Projekt beteiligten Unternehmen in größerem Umfang finanziell unterstützen als sonst erlaubt ist.