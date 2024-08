E-Autos aus China: EU-Kommission nennt Höhe der Strafzölle

Die EU-Kommission will die Strafzölle für Elektroautos aus China bei bis zu 36,3 Prozent festsetzen. Die Zusatzzölle sollen spätestens Ende Oktober in Kraft treten und für vorerst fünf Jahre gelten, wie die Kommission mitteilte. Für große Autobauer wie Tesla und VW, die in China produzieren, greifen allerdings niedrigere Aufschläge.