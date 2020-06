Der Wiederaufbaufonds soll 750 Milliarden Euro schwer sein. 500 Milliarden davon würden als nichtrückzahlbare Zuschüsse an von der Corona-Krise besonders gebeutelte Staaten fließen, die anderen 250 Milliarden als Kredite ausgegeben werden. Finanziert werden soll das Ganze zum ersten Mal durch Schulden, die die EU-Kommission am Finanzmarkt aufnimmt und für die die Mitgliedsstaaten proportional ihres Anteils am EU-Haushalt bürgen. Neuland für Europa.