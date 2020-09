Ein Mitarbeiter von CureVac bei der Arbeit. Archivbild

Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Die Europäische Kommission will die Tübinger Impfstoff-Firma CureVac bei der Entwicklung eines Mittels gegen das Coronavirus unterstützen. "Die EU hat deren Forschung früh unterstützt und wird nun wieder finanziell helfen."



Das teilte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit. Es gehe darum, so schnell wie möglich einen Impfstoff zu finden, "der der ganzen Welt hilft". Am Wochenende hatte es Berichte gegeben, wonach die USA exklusiv die Rechte an einem Impfstoff gegen das Coronavirus von CureVac erwerben wollten.