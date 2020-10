Die Bayer-AG schätzt, dass der Pflanzenschutz-Industrie weltweit jährlich ein Schaden von über sechs Milliarden Euro entsteht. "Der Öffentlichkeit gehen ebenfalls Steuereinnahmen in Milliardenhöhe verloren", so Dr. Hans-Joachim Henn, Leiter des Fälschungsschutzes bei Bayer. "Was unsere eigenen Produkte angeht, schützen wir sie mit einem Siegel und einem einmaligen QR-Code, der kaputt geht, wenn man das Produkt öffnet."