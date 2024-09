Gemeinsame EU-Schulden: Kommen jetzt Euro-Bonds?

Doch woher sollen diese Gelder kommen? "That is the big (mit einem langgezogenem "i") question", sagte Draghi bei der Vorstellung seines Berichts und lächelte. Um dann selbst die Antwort zu geben. Ein Teil der Summe könne aus bestehenden Töpfen der EU kommen, so Draghi, doch das reiche bei Weitem nicht.