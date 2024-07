Hoch verschuldete EU-Länder: Warum überhaupt Schuldenregeln?

Denn über die gemeinsame Währung, den Euro, sind alle Länder wirtschaftlich miteinander verwoben. Ein Vertrauensverlust der Kapitalmärkte in den Euro hätte auch andere hochverschuldete Länder in Mitleidenschaft gezogen. Deshalb sprach man damals auch häufig von der Eurokrise. Doch wie konnte es überhaupt so weit kommen? Der Stabilitäts- und Wachstumspakt sollte doch eigentlich genau solch eine Situation verhindern.