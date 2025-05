EU nach Trumps Zoll-Drohung: Wir verteidigen unsere Interessen

Donald Trump hat erneut der EU mit Zöllen gedroht. Zölle in Höhe von 50 Prozent könnten in Kraft treten. Dazu eine Einschätzung von ZDF-Wirtschaftexpertin Sina Mainitz.

Zoll-Drohungen aus Verhandlungstaktik?

Ob die neuen Strafgebühren auf Importe aus der EU tatsächlich in Kraft treten werden, ist völlig unklar. Trump hat in der Vergangenheit regelmäßig mit hohen Zöllen gedroht - und im Anschluss eine Kehrtwende vollzogen.

Die EU reagiere "betont gelassen" auf die Zoll-Ankündigungen des US Präsidenten, sagt ZDF-Korrespondent Andreas Stamm. Aber, niemand in der EU verstehe, was Trump erreichen will.

24.05.2025 | 2:07 min