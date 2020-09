Das Prinzip der Netzneutralität ist so alt wie das Internet. Er postuliert, dass Internet-Provider und Telekommunikationsunternehmen in ihren Netzen alle Datenpakete gleichberechtigt durch ihre Leitungen schicken - unabhängig davon, woher sie stammen oder welchen Inhalt sie haben. Also unabhängig davon, ob es sich um eine E-Mail, ein Video oder ein Online-Spiel handelt. Es soll auch keine Rolle spielen, von welchem Unternehmen ein Internet-Dienst angeboten wird.



Befürwortern gilt die Netzneutralität als Garant für Wettbewerb und Innovationen in der digitalen Industrie, weil jedes Unternehmen seine Dienste ohne Hürden anbieten kann. Doch das Prinzip gerät immer stärker unter Beschuss: Die Datenmenge, die durch die Leitungen fließt, wächst stetig - und damit auch die Gefahr, dass es in Stoßzeiten zu einem Stau kommt und die Datenübertragung lahmt. Zudem sind immer mehr Online-Dienste darauf angewiesen, dass die Daten in Echtzeit ankommen, etwa beim Internet-Fernsehen oder bei Online-Spiele.



Internet-Provider setzen sich vor diesem Hintergrund dafür ein, priorisierte Dienste mit einer besonderen Qualitätssicherung für zusätzliche Gebühren anbieten zu können: Wer mehr zahlt, hat auf der Daten-Leitung Vorfahrt und muss auch keine Drosselung bei hohem Daten-Volumen hinnehmen. Kritiker halten das für die Einführung eines Zwei-Klassen-Netzes, das dem Wettbewerb und damit auch den Nutzern schadet.



(Quelle: dpa)

Bildquelle: imago