Digitaler Euro: Es geht um mehr als bezahlen

Damit würde ein Zahlungsverkehr zwischen Maschinen möglich. In der Blockchain-Welt von Bitcoin und Co sind Smart Contracts schon in der Anwendung. Digitale Zahlungen, die in Sekundenbruchteilen abgewickelt sind, würden zudem Ressourcen schonen, heißt es. Der Digitalverband Bitkom befragte 652 Unternehmen in Deutschland und fand große Zustimmung für einen digitalen Euro. 78 Prozent der befragten Unternehmen wollten, dass die EZB ihn einführt.