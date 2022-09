In einkommensschwachen Ländern kann die US-Zinspolitik eine ernsthafte Wirtschaftskrise auslösen, wie die Geschichte zeigt: Die Folgen des sogenannten Volcker-Schocks sind dabei besonders in Erinnerung geblieben. Der damalige Fed-Chef Paul Volcker erhöhte in den 1980er Jahren im Kampf gegen die Inflation drastisch die Zinsen, das Wirtschaftswachstum in den USA wurde gebremst. Das riss aber auch andere Volkswirtschaften mit nach unten. Länder wie Mexiko und Chile schlitterten in eine schwere Schuldenkrise. In Lateinamerika sprach man gar von einem verlorenen Jahrzehnt.