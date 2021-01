Denn für die Corona-Hilfen wird die EU-Kommission erstmals in großem Stil im Namen der Gemeinschaft Schulden aufnehmen, also Anleihen ausgeben. "Mit 'Next Generation EU' wird die EU weltweit eine der größten Institutionen der Schuldenausgabe", sagte Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni. Sie setzt dabei auf sogenannte Sozialbonds und Grüne Bonds, also Anleihen, die bestimmte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen.