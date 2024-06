Rechtsruck bei der Europawahl - Sorge an der Börse

Es werden spannende Tage für Anleger: am Mittwoch entscheidet auch noch die US-Notenbank, wie es mit den Zinsen weiter geht. Nach der Zinssenkung in Europa vergangene Woche , dürften die Zinsen in den USA auf hohem Niveau bleiben, was die Attraktivität des Dollars gegenüber dem Euro noch einmal stärken dürfte.