Hilmar Kopper.

Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa/Archiv

Der ehemalige Deutsche-Bank-Chef Hilmar Kopper ist tot. Kopper sei am Donnerstag dieser Woche nach kurzer schwerer Krankheit im Kreise seiner Familie verstorben, so Deutschlands größtes Geldhaus. Kopper wurde 86 Jahre alt.



"Mit Hilmar Kopper verliert die Deutsche Bank eine ihrer prägendsten Persönlichkeiten", so Aufsichtsratschef Paul Achleitner. Der Vorstandsvorsitzende Christian Sewing meinte: "Hilmar Kopper war unserer Bank sein gesamtes Berufsleben und darüber hinaus eng verbunden. Er war ein Vorbild".