EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Archivbild

Lagarde unterstrich, dass es für sie kein Limit beim Einsatz für den Euro gebe. Die Äußerungen erinnern an die drei denkwürdigen Worte ihres Vorgängers, Mario Draghi. Der hatte während der Euro-Staatsschuldenkrise gesagt, die EZB werde alles tun, um den Euro zu retten. Dieses "Whatever it takes" gilt seither als Zauberformel – als Machtwort. In dessen Nachhall verstummten Spekulationen gegen den Euro dauerhaft.