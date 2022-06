EZB in Alarmbereitschaft : Droht eine neue Schuldenkrise?

Die Turbulenzen an den Anleihemärkten wecken Erinnerungen an die Euro-Schuldenkrise vor einem Jahrzehnt. Wie in der Euro-Krise sind wohl auch nun wieder die Banken gefährdet. In den vergangenen Jahren haben italienische Banken das billige Geld genutzt, um in heimische Staatsanleihen zu investieren. Da die Verkaufswelle der Papiere auf den Finanzmärkten die Kurse der Anleihen nach unten zieht, stehen die italienischen Bankbilanzen nun vor einer Belastungsprobe. Mal wieder.