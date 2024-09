EZB senkt Leitzins: Zwischen Inflation und mauer Wirtschaft

So ist etwa bekannt, dass Bundesbankpräsident Joachim Nagel zu der Fraktion gehört, die lieber auf Nummer sichergehen will, dass die Inflation auch wirklich und endgültig auf dem Rückzug ist. In anderen Ländern wie in Italien oder Portugal plädieren die Notenbankchefs dagegen bereits seit Längerem für Zinssenkungen - in ihren Ländern ist die Inflation allerdings auch weniger hoch als beispielsweise noch in Deutschland