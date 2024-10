EZB senkt Leitzinsen - sollte man jetzt Immobilien kaufen?

Es ist die dritte Zinssenkung in diesem Jahr. Die EZB legt damit ein Tempo vor, das es so seit 13 Jahren nicht mehr gegeben hat. Ob die Zentralbank in diesem Rhythmus weitermacht oder eine Pause einlegt, ließ sie bei ihrer auswärtigen Sitzung in Slowenien offen. Einiges spricht dafür. Die Konjunktur schwächelt, besonders in Deutschland.