Fachkräftemangel durch Rente: Wer ersetzt die Babyboomer?

Die Babyboomer sind jetzt im Rentenalter, bis 2036 werden sie großteils in den Ruhestand gegangen sein. Und sie hinterlassen Lücken auf dem Arbeitsmarkt, die nur schwer zu schließen sind. Hans-Jürgen Lorenz ist ein Babyboomer. Schon über 33 Jahre fährt er Linienbus in Wiesbaden. Auch nach dieser langen Zeit hat er immer noch Spaß an seinem Job. Doch mit seinen 60 Jahren hat er die Rente schon im Blick.