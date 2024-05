"Stille Reserve" gegen Fachkräftemangel in Deutschland?

Und natürlich stellt sich einem unwillkürlich die Frage: Wieso erlaubt man sich in Deutschland den Luxus, dieses riesige Potential nicht zu heben?

Wege aus dem Fachkräftemangel in Deutschland

Arbeitswunsch oft unkonkret

Die Menschen sind aus verschiedensten Gründen zu einem gegebenen Zeitpunkt nicht am Arbeitsmarkt aktiv. Nicht alle diese Gründe sind politisch beeinflussbar.

Viele Menschen geben beispielsweise an, dass sie gerne arbeiten würden, es aber aus gesundheitlichen Gründen nicht können. Bei anderen wiederum ist der Arbeitswunsch viel zu unkonkret oder in die fernere Zukunft gerichtet.

Der Fachkräftemangel in Tübingen ist enorm. Es fehlt an Erziehern, Pflegern und Busfahrern.

Konzentration auf bestimmte Gruppen notwendig

Allerdings werde man sich auf gewisse Gruppen konzentrieren müssen: "Etwa Personen, die aufgrund von Betreuungspflichten nicht zur Verfügung stehen". Davon betroffen sind immer noch in erster Linie Frauen. Sie bringen laut Statistischem Bundesamt täglich 44,3 Prozent mehr Zeit für unbezahlte Sorgearbeit auf als Männer. Umgerechnet sind das 79 Minuten Unterschied pro Tag.

In manchen deutschen Nachbarländern bieten Arbeitgeber bessere Arbeitsbedingungen an. Im Saarland zum Beispiel entscheiden sich deshalb viele Menschen für einen Job in Luxemburg.

19.03.2024 | 1:27 min