Erinnert sich noch jemand an das Fatbike? Ja, das ist schon ein paar Jahre her… "Fatbikes haben ihren großen Auftritt unter schlechten Bedingungen, zum Beispiel bei Schnee", sagt Fahrradexperte Fehlau. Schnee war die letzten Jahre in Deutschland aber eher Mangelware. Und Fatbikes waren schnell wieder verschwunden. "Das Timing war schlecht, und außerdem hat die Fahrradindustrie dabei den Trend zur 29-Zoll-Bereifung verpennt", so Fehlau. Also: Husch husch, zurück in die Nische! Ganz ähnlich übrigens wie beim Fixie, das seinen Weg vom Prenzlauer Berg in die ganze Republik angetreten hatte - und kurz darauf von einem noch größeren Trend überholt wurde: vom Cargorad. Das wiederum hat es, so Fehlau, geschafft, in die Mitte der Gesellschaft zu fahren.