Das Vorbild ist eine französische Initiative, die vor gut vier Jahren an den Start ging. Denn auch dort kommen Milchbauern und -Bäuerinnen nur schwer über die Runden. Die Marktpreise für Milch sind niedrig, sinken sogar weiter. Deshalb müssen sie ihre Produktionskosten mindern und sind gezwungen, zu sparen: am Futter, am Platz und an vielem anderen, was den Tieren gut täte.