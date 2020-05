An den Eingängen könnten private Sicherheitsdienste kontrollieren. Denn die Kontaktbeschränkungen gelten noch mindestens bis zum 3. Mai. Da Bund und Länder zudem "dringend" empfohlen haben, beim Einkaufen eine Alltagsmaske zu tragen, dürften in Geschäften vermehrt Menschen mit Masken auftauchen. In Sachsen gilt ab Montag eine Tragepflicht in Bussen, Bahnen und Geschäften.