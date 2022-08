Um festzustellen, ob der Tankrabatt wirklich an die Verbraucher weitergegeben wurde, muss man in Länder wie zum Beispiel Österreich schauen, in denen es keinen gab. Laut ifo-Institut und Fernuniversität Hagen ist der Tankrabatt Anfang Juni nahezu vollständig weitergegeben worden. Im Juli seien dagegen die Preise in Österreich etwas stärker gefallen als in Deutschland, so Prof. Hans-Jörg Schmerer von der Fernuni Hagen.